Las primeras palabras de Tamara Gorro tras anunciar su separación: “Mi amor va a ser de por vida"

A comienzos de año Tamara Gorro anunciaba que su marido, Ezequiel Garay, y ella se separaban. Sin embargo, 6 meses después decidieron darse una segunda oportunidad.

Durante este tiempo, y hasta hace apenas unos días, hemos podido disfrutar de su amor y de su cariño en familia en las redes sociales de la influencer.

Sin embargo, y después de 12 años de relación, la pareja ha decidido separarse definitivamente.

Tamara Gorro ha entrado en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ para explicar cómo se está sintiendo. Ha contado que la decisión no ha sido fácil y no está fuerte, pero quiere sacar lo más positivo de la situación. "No pierdo a Ezequiel, gano a una persona maravillosa de por vida", ha confesado.

Además, está segura de que seguirán teniendo una buena relación, y no solo por sus hijos. "Mi amor va a ser de por vida", ha dicho emocionada.

Tamara ha afirmado que ha aprendido de sus errores y que la primera vez que se separaron habló demasiado y acabaron atacando a Ezequiel. "Lo que menos quiero es que él sufra", ha dicho. Por ese motivo, ha declarado que no va a contar nada y que lo va a proteger.