La prima de Ángel Cristo: "Nos dijo que Bárbara se había enamorado del rey"

Las fotografías y audios filtrados de Bárbara con el rey emérito han vuelto a poner en boca de todos esta relación. Este material confirmaría que la vedette recibió dinero a cambio de su silencio, pero ¿era consciente Ángel Cristo de lo que ocurría?

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manuela Papadópoulos, la prima de Ángel Cristo. Según nos ha contado, él hablaba abiertamente de la relación de Bárbara con el rey: "Lo sabía todo el mundo, cómo no lo iba a saber él". La prima de Ángel, incluso, ha asegurado que este les dijo que Bárbara estuvo enamorada del monarca.

Ángel Cristo no disimulaba y, por lo que insinuaba, no solo sabía de la existencia de las fotografías, sino también del uso que hacía Bárbara de ellas. En varias ocasiones la acusó de chantajista y, aunque nunca se atrevió a nombrar al rey emérito, no tuvo reparo en denunciar lo que ocurría. ¿Sabía que la vedette estaba chantajeando a la Corona?