El presunto escándalo de abuso sexual que rodea a la prestigiosa escuela deportiva de Emilio Sánchez Vicario

Emilio Sánchez Vicario presume de su escuela deportiva, un centro de prestigio dedicado a formar a la élite del tenis. Sin embargo, en 'Y ahora Sonsoles' hemos desvelado en exclusiva que se trata además del escenario de una supuesta historia de abuso sexual.

"Me acompañó a la habitación y dejó la llave puesta", ha contado una de las estudiantes de la escuela, que apenas tiene 16 años y ha denunciado que dos de sus compañeros la coaccionaron para tener relaciones sexuales.

Los agresores también eran menores, hijos de familias millonarias de Rusia y Reino Unido, y difundieron las imágenes al resto de estudiantes del centro.

La madre de la víctima, con quien hemos hablado en exclusiva, ha asegurado que fue muy difícil para la menor. "Estaba silenciosa. No quería relacionarse con otros compañeros", ha dicho.

Además, ha confesado que no recibió el apoyo de la escuela ni del extenista, sino que, al contrario, le hicieron entender que era un problema de su hija y los chicos.

Sin embargo, este podría no ser el único caso, pues también se investiga si se enviaron fotos de la hija del propio Emilio Sánchez Vicario, pero el extenista no le da importancia. "De momento preferimos esperar a ver si denunciamos, aunque no creo que lo hagamos", ha dejado claro.

Los dos menores, que ya no están en el centro, están acusados de delitos de revelación de secretos y otro contra la libertad sexual. La Fiscalía pide, además, que la academia sea considerada como "posible responsable civil subsidiaria", es decir, que Sánchez Vicario y la escuela respondan por este supuesto escándalo.