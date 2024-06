Polémico maquillaje imitando a la virgen María: "Se ha convertido en un icono de belleza y dolor, es fácil acceder a ella"

Una creadora de contenido ha sembrado la polémica al maquillarse recreando la imagen de la virgen María, un hecho que ha encendido a los más devotos, aunque ella no ha sido la única.

La inspiración mariana ha inundado las redes sociales, por ejemplo, a golpe de abanico, una mujer catalana se ha convertido en la dolorosa y, en su rostro, lágrimas que parecen ser de cera.

Hay quienes incluso fabrican sus propias coronas, portan rosarios e incluso se cubren con un manto. Una tendencia que ya acumula miles de me gusta.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Encarni Díaz, hermana de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo de Bollullos (Huelva), que ha explicado que ellos no se lo han tomado mal y ve que hay una obra de arte basada en la virgen.

Eso sí, si hace referencia a cómo la hermandad entiende este tipo de uso de la imagen, considera que este no es el fin con el que se ha llevado a cabo. Eso sí, no tienen pensado ningún tipo de acción legal, porque además no es la primera vez que ocurre algo similar.

"La imagen se ha convertido en un icono de belleza y dolor y es muy fácil acceder a ella", ha asegurado. Encarni no cree que la maquilladora lo haya hecho con una mala intención, pero no cree que comparta los valores cristianos más allá de la belleza.