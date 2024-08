El piso de Isabel Pantoja donde permanece su cuñada Junco no es oficialmente propiedad de la tonadillera

Junco, la cuñada de Isabel Pantoja que continua en su vivienda de Sevilla, ha roto su atrincheramiento después de 6 días sin salir a la calle y hemos visto las imágenes en primicia.

La japonesa se ha ocultado detrás de una bolsa de papel impidiendo a la prensa captar su rostro y no ha respondido a ninguna de las preguntas de los medios.

A pesar de sus esfuerzos por evitar que las cámaras graben su rostro, un despiste ha hecho que se pueda capturar una imagen de la cuñada de la tonadillera. Con los ojos cerrados, ha llegado a su destino: el mercado de su barrio.

Una vez ahí ha conseguido quitarse el que ha sido su escudo durante su caminata. Después de casi una semana dentro de la vivienda, parece que a la bailarina no le quedaba más remedio que salir.

Nacho Gay ha contado, además, más detalles sobre la vivienda, que no es propiedad oficialmente de Isabel Pantoja. Es decir, en el registro es todavía propiedad de la inmobiliaria que se la vendió.

El motivo por el que no lo ha cambiado es porque de momento es la única propiedad que no está embargada porque, en principio, no saben que es de ella ya que públicamente no está a su nombre. Eso sí, Isabel Pantoja sí tiene la escritura.