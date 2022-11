El parecido entre Penélope Cruz y Salma Hayek, el ejemplo perfecto de que todos tenemos un doble

¿Te has encontrado alguna vez con una persona que se parece mucho a ti y has pensado que podría ser tu doble? Seguro que sí, y nos ha pasado a todos. Aunque la ciencia no ve muy probable que podamos encontrar a una persona completamente idéntica a nosotros sin que exista relación familiar, sí cree que se puedan parecer en entre un 75 y 80%.

Pero, si lo pensamos un poco, de los 8 mil millones de habitantes que tiene el planeta, ¡alguien tiene que parecerse! Ahora con las redes sociales es mucho más fácil encontrar a gente que tenga un parecido muy grande con nosotros. Es lo que le pasó a Mireia, que subió una instantánea suya a redes sociales y le respondió Raquel... ¡Eran exactamente iguales!

Esto es algo que también le ocurre a los famosos. Un ejemplo de ello es Penélope Cruz, a quien han confundido en alguna que otra ocasión son Salma Hayek. Y en el equipo de 'Y ahora Sonsoles' hemos encontrado también algún parecido razonable. Nada más y nada menos que Bricio Segovia con Troy McClure. ¡Son idénticos!