Nuria, criticada por volver a España a tratarse su cáncer de mama: "En Estados Unidos he vivido como cliente, no paciente"

Nuria llevaba tres años viviendo en Estados Unidos, pero una mala noticia le ha cambiado los planes por completo. Tras descubrir que tiene cáncer, ha decidido volver a España para tratarse.

La joven, que se dedica a crear contenido en redes sociales, cuenta en su perfil la odisea que ha sido conseguir un diagnóstico y las pruebas pertinentes. Por eso, tras varios meses intentando tratarse, vuelven a casa en busca de ayuda.

Su decisión ha levando heridas en redes sociales y han recibido miles de comentarios negativos. ""Está siendo desmesurado, tenemos nuestra casa y somos autónomos, pagamos nuestros impuestos", señala Nuria, junto a su pareja, Sebastián.

Tras tres años, la visa de la pareja en Estados Unidos ha caducado y han decidido no renovarla para poder . "Aquí he vivido como cliente, no paciente", termina diciendo. ¿Conseguirán apaciguar los comentarios en redes sociales?