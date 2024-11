La noche más larga de Dani, desaparecido durante 14 horas: "Me colé en un portal y no tenía batería"

Se cumplen siete días del inicio de las fuertes lluvias que han arrasado con la Comunidad Valenciana. Los vecinos de Paiporta, Alfafar o Aldaia trabajan unidos por recuperarse, aunque aún son centenares las personas desaparecidas.

Roberto vive en Alfafar y es el padre de Dani, uno de los jóvenes desaparecidos durante la primera noche de la DANA. Este mandó un mensaje a sus padres a las 20 horas y no supieron nada más de él hasta el día siguiente.

"Fueron horas larguísimas", señala Roberto, que pensaba que había perdido a su hijo. Sin embargo, Dani relata cómo vivió aquella noche y cómo logro sobrevivir.

El joven decidió colarse en un portal cuando recibió la alarma en su móvil, que no tardó en apagarse por falta de batería. Una vez pudo salir, los vecinos le alumbraban para que pudiera avanzar por las calles, aunque asegura que no fue fácil porque no veía lo que había bajo el agua.

Por suerte, Dani pudo volver a casa y reencontrarse con su familia. Una historia esperanzadora para los centenares de personas que buscan a sus allegados.