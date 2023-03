Un niño de 3 años acaba en la UCI tras 4 diagnósticos erróneos: "Si no se hacen pruebas, los médicos no saben diferenciar"

Una familia de Jerez de la Frontera ha sido víctima de una presunta negligencia médica. Su hijo de 3 años tenía un fuerte dolor en el pecho y lo llevaron hasta en cuatro ocasiones al médico de urgencia, que no le diagnosticó lo que realmente tenía.

Cuando consiguieron que le viera su pediatra de cabecera, les dijo que tenían que trasladarlo inmediatamente al hospital donde le hicieron las radiografías y las analíticas que en urgencias no le habían hecho, y diagnosticaron neumonía y encharcamiento de pulmones.

El pequeño tuvo que ser intervenido de urgencias, y, después de un tiempo en la UCI, donde ha estado recibiendo antibióticos, ya ha pasado a planta.

El último diagnóstico del estado del bebé es muy favorable, aunque tendrá que seguir ingresado unos días más. Su padre, Jesús, ha explicado que estuvo diez días enfermo y en las veces que fueron al hospita.

Con una diferencia de seis horas de la última visita a cuando lo llevan al hospital por el grave estado, tienen que intervenirlo. Los médicos de urgencia le decían que, si había tenido tos por el resfriado, esa era la causa por la que le dolían. Pero ellos no se dieron por vencidos y fueron a un centro diferente, donde los mandaron al hospital.

"Todos los médicos nos dicen que una neumonía no es difícil de detectar, pero hay que hacer pruebas", ha dicho, algo que no hizo el médico de urgencias.

En caso de verse ante una negligencia o que los médicos no hacen caso, los padres deben insistir en que hagan todas las pruebas que vean oportunas y que, si no se van a ir tranquilos, que no se vayan e insistan en que se las hagan.