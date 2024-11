El negocio de Saray, destrozado por la DANA: "Mi tienda ahora es una pasta de barro"

La Comunidad Valenciana sufre los estragos de la DANA. Catarroja es uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias, que han arrasado con calles enteras.

Saray vive en Catarroja, donde tenía una pequeña tienda de ropa con su madre. Cuando comenzó a llover, ella estaba trabajando y vio como el agua empezaba a colarse por donde podía. Aunque intentaron pararlo, fue imposible y decidieron subirse al edificio de al lado, donde las acogieron y les dieron ropa.

El agua echó a perder su local de 160 metros y todo el género que tenían. "Creo que he perdido unos 150.000 euros", asegura.

Saray denuncia que se han sentido abandonados. Según nos cuenta, hasta el tercer día no apareció nadie para ayudarles y, si no fuera por los voluntarios y los bomberos, no podrían haber salido adelante. ¿Lograrán recuperarse de esta DANA sin precedentes?