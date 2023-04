Naty Abascal cumple 80 años: Desde su posado en 'Playboy' hasta Andy Warhol, Woody Allen o Valentino

¡Felicidades! Naty Abascal acaba de cumplir 80 años y desde 'Y ahora Sonsoles' hemos querido celebrarlo.

Solo una musa como ella puede expresar la felicidad y convertirse a la vez en icónica. ¡Es única!

"Yo quiero a todo el mundo, te quiero a ti, quiero a este, quiero al otro, yo quiero a todo el mundo, yo soy una persona que quiero a todo el mundo", confesaba en una entrevista sobre su forma de ser.

Fue descubierta por el legendario diseñador Elio Benhayer. A las 22 años cruz el Atlántico y se instala en Nueva York.

Dispuesta a arrasar, se convierte en modelo y comienza la leyenda: "Una reina no sigo siendo porque nunca me he sentido una reina. Sí soy consciente que fui una modelo que tuvo mucho éxito en Estados Unidos", ha confesado alguna vez.

Naty Abascal ha protagonizado las portadas de las revistas de moda más importantes del mundo, ha posado para la revista 'Playboy', se ha codeado con Andy Warhol y hasta ha hecho una película con el mismísimo Woody Allen.

Una de las películas de las que siempre se acuerda es 'Lo que el viento se llevó' y una de las frases icónicas: "Juro que nunca más volveré a pasar hambre, que nunca más volveré a pasar hambre".

En Nueva York también conoce a Valentino con el que entabla una amistad que perdura y se llega a convertir en su propia musa. ¡Todos los diseñadores se la rifan! Desde Óscar de la Renta, Armani, etc.

Durante años es elegida la mujer mejor vestida del mundo. La elegancia nace con ella: "Por muchos trajes carísimos que te compres y muchas joyas, si no eres elegante no vas a estar elegante en la vida".

Protagonista de looks inimitables y posados únicos, Naty Abascal logra que su 80 cumpleaños sea irrepetible: "Gracias a vosotros, que sois unos amores y os quiero a todos".