Una mujer extranjera intenta hacerse a las costumbres españolas comiendo croquetas... ¡Congeladas!

Pablo Hermaz nos ha deleitado una semana más con los vídeos de impacto más divertidos y un poco disparatados. En el primero de ellos hemos visto que una mujer intentaba sacar de casa una araña y al final ella ha acabado sufriendo más que el propio animal. Se ha subido a la escalera... ¡Y se ha caído al suelo desde lo más alto!

También hemos visto que una pareja quería hacerse una foto preciosa con sus animales, por el campo... Todo parecía muy bonito, pero el hombre ha tirado un palo y ya se ha producido la tragedia. El perro ha salido corriendo, llevándose así a su dueña de golpe. ¡Pobre!

Y aunque hay juegos que parecen completamente inofensivos, como el limbo, hay que jugar en un espacio amplio porque sino te puede ocurrir como al joven, que se ha dado un golpe bastante fuerte contra la pared de enfrente.

Por último, hemos visto cómo una mujer extranjera intenta hacerse a las costumbres españolas, pero no le va del todo bien. Quiere probar las croquetas, pero no ha entendido cómo se hacen... ¡Y se las come congeladas!