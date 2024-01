El móvil del triple crimen de Morata de Tajuña según el asesino confeso: "Dice que le habían arruinado"

El detenido por el triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid) y asesino de Amelia, Ángela y Pepe, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados después de un mes desaparecidos, ha confesado el crimen tras el consejo de su abogado, según ha explicado Carlos Quílez. Se trata de Dilawar Hussain Fazal, un hombre de 43 años de origen pakistaní apodado 'El Negro'.

Trabajaba en el locutorio del pueblo y las víctimas, Ángela y Amelia, en la ruina por la estafa del amor, decidieron alquilarle una habitación con el fin de generar ingresos. 'El Negro' estuvo hasta cinco meses viviendo con ellas el año pasado.

Tras la convivencia, el asesino confeso se convirtió en su prestamista, ya que las hermanas necesitaban dinero para entregar a sus falsos amantes. El préstamo superaría los 50.000 euros más los intereses, pero las víctimas no podían hacer frente a la deuda.

"Yo veía algo raro pero nunca me dijeron si tenían problemas o no"

En febrero de 2023, el asesino se encaró con Amelia en la puerta de su casa e incluso la amenazó.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos accedido a la sentencia en la que cuenta cómo el detenido golpeó a la víctima en la cabeza al menos en tres ocasiones con un martillo, un hecho por el que fue condenado a dos años de cárcel.

Sin embargo, en septiembre obtuvo la libertad tras indemnizar a la víctima con 2.900 euros. Un pago premeditado para, una vez en la calle, ajustar sus cuentas, esta vez acabando con la vida de los tres hermanos de Morata de Tajuña.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con los vecinos que vivían puerta con puerta con él en Arganda del Rey (Madrid), y han asegurado que nunca se habrían imaginado lo que ha ocurrido. "Sorprendido por la situación", ha asegurado Alexandre, que, además, era vecino del locutorio que había cerrado.

También el vecino de los hermanos ha hablado en directo, emocionado al recordar cuando trataba con ellos en la puerta de su vivienda. "Yo veía algo raro pero nunca me dijeron si tenían problemas o no", ha asegurado Cipriano.

En cuanto al móvil del crimen, Cruz Morcillo ha asegurado que el asesino confeso ha dicho que los hermanos le habían arruinado y que no tenía nada. Además, ha asegurado que ha perdido su casa por dejarles dinero a los hermanos y que no tiene a dónde ir ni qué comer. "Dicen que es una deuda muy alta", ha dicho.

Así cayeron Ángela y Amelia en la estafa del amor

La historia de amor virtual de Amelia y Ángela comenzó con un mensaje en redes. "Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Si no te importa, quiero que me agregues como amigo", le dijo.

Esta era la primera vez que el estafador contactaba con Ángela, que cayó en la trampa al igual que hizo su hermana Amelia años antes con Edward.

Ambas comenzaron una falsa relación de amor con ellos en la que en ningún momento se vieron en persona. En 'Y ahora Sonsoles', no obstante, hemos visto en exclusiva la identidad de los dos falsos militares.

Ellos les pedían dinero y, poco a poco, fueron vaciando sus cuentas hasta que les prometieron una herencia de 7 millones de euros. "Me pidieron 15 mil euros", ha dicho una vecina.