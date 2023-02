El motivo por el que Rosalía marca el fin de una tendencia y se quita las largas uñas que la caracterizaban

Rosalía ha dejado atrás una etapa de su vida para dar la bienvenida a una nueva. La cantante ha decidido quitarse las largas uñas que puso en su momento de moda y que tanto la han caracterizado.

El motivo no es otro que el haber alcanzado una madurez musical. Ahora quiere tocar el piano y la guitarra, y con unas uñas inmensas es algo que no puede hacer.

Sin embargo, esto no es lo único que la artista va a dejar de lado, porque ha confesado que ella no hace llamadas. “Es bastante molesto tener que hablar por teléfono”, ha confesado. Además de que no se depila los brazos.

Sin duda, Rosalía está dispuesta a seguir marcando tendencia. ¿Lo conseguirá?