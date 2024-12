Miguel no supera que su primer amor le dejase por una mujer: "No tenía clara su sexualidad"

Miguel y Paco fueron el primer amor del otro. Ambos se conocieron de jóvenes, ya que estaban en la misma cuadrilla de amigos del trabajo. Estuvieron juntos dos años, pero fueron suficientes para marcar la vida de Miguel por completo.

Desde que tenía 16 años, Miguel le confesó a su familia que era homosexual, pero Paco nunca lo tuvo tan claro. Aquello le llevó a confundirse y querer experimentar. "Le pillé en plena faena con una", nos cuenta Miguel.

Su relación fue tan intensa que, desde que Paco dejó a Miguel por una mujer, este no ha vuelto a tener pareja seria. "Me da miedo enamorarme otra vez", confiesa.

Aquella infidelidad sigue doliéndole. "Lo que más me duele es que no me decía que le gustaba una chica", señala. Desde entonces, ha roto la relación con él y con ella, que también era su amiga.

Miguel es un claro ejemplo de que el amor sobrevive a vientos y mareas y, a veces, se clava tan profundo que es difícil olvidarlo. ¡No te pierdas su historia en el video de arriba!