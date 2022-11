Miguel Lago llega al plató de 'Y ahora Sonsoles' en chándal: "Ya está sacando la verdadera cara"

Miguel Lago ha aceptado el reto que le propuso Sonsoles Ónega de venir en chándal al plató, ¡y no le ha gustado nada a la presentadora!

Al principio, Sonsoles ha dudado si dejar al cómico hacer el programa con esa vestimenta, y es que hasta los zapatos eran horribles. "No sé qué demonios ha acordado con la directora", ha dicho.

Patricia Lennon, la directora del programa, ha aceptado que Miguel Lago entre en plató, que asegura que Sonsoles está que no hay quien la aguante. Al final, la presentadora ha aceptado que siga en el programa pero tenía que cambiarse de zapatos. "Un respeto a la audiencia, por favor", ha recalcado.

Al cómico no le ha gustado nada el look de chándal y zapatos dorados y, además, ha asegurado que le hacen daño, pero la presentadora no ha tenido compasión. ¡Esa no es forma de ir a un plató!