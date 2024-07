La medida de abonar una fianza para hacer una reserva llega a las peluquerías: "Es lo único que funciona"

Cobrar por reservar es una práctica que comenzó a llevarse a cabo en los restaurantes, pero que ahora se ha extendido a las peluquerías. Una de ellas es la de Francisco, que está harto de que los clientes cojan cita y no acudan.

Es un método que, según los empresarios, les permite no perder dinero, pero con el que no todo el mundo está de acuerdo. Además, tiene algún que otro 'pero' legal. "Es legal pedir por adelantado un importe en concepto de reserva, pero luego lo deben descontar del total de la factura, no puede ser nunca un suplemento", dice la OCU.

Sin embargo, en la peluquería de Francisco ya han implementado esta práctica, y quien pida cita para un peinado de más de 2 horas tiene que abonar una fianza de 20 euros.

Esta medida no ha agradado a los clientes, pero para los comercios es un salvavidas para no tener pérdidas. En el programa hemos podido hablar con Francisco, que nos ha explicado que no solo pierden el dinero de esa cliente, sino la posibilidad de atender a otra persona.

"Lo hacemos porque es lo que parece que es lo único que funciona", ha dicho Francisco, que lleva mucho tiempo trabajando en el sector y antes no les dejaban tanto tirados, pero ahora se esconden tras un teléfono y se sienten más protegidos.

En tan solo un día, dos clientas no atendieron a su cita cuando por ellas había dejado de atender a la hija de una clienta de confianza que se casaba. Por ese motivo han decidido empezar a llevar a cabo esta práctica.

