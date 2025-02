El mayor regalo de Joaquín Cortés: "Cuando murió mi madre se apagó mi luz, con mis hijos ha vuelto"

Joaquín Cortés es uno de los artistas flamencos más admirados de nuestro país. Pero su arte también ha dado la vuelta al mundo, acumulando fans en los cinco continentes.

El bailaor ha compartido escenario con artistas de la talla de Jennifer López o Michel Jackson y ha cosechado un éxito internacional que, según él, no se ha visto reconocido de igual forma en España. "Yo siempre he reconocido aquí por el público, pero a nivel institucional no tanto", advierte.

A pesar de su fama internacional, Joaquín ha hecho un alto en su carrera de artista para formar y disfrutar su propia familia. Junto a su mujer, Mónica Romero, el bailaor ha tenido dos hijos que se han convertido en su mayor regalo y que ahora son su prioridad.

"Cuando murió mi madre se apagó mi luz, con mis hijos ha vuelto", asegura. Pese a que admite que educar a los hijos no es nada fácil, tiene claro que son el amor más puro de su vida.

Tras su parón artístico, Joaquín vuelve a los escenarios para hacernos disfrutar con su garra y su talento. ¡No te pierdas su entrevista en el video!