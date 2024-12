Máximo Valverde recuerda los grandes romances de su vida: "A la Pantoja de ahora yo ya no la conozco"

Actor, torero, galán y conquistador, Máximo Valverde se ha convertido en uno de los personajes históricos de nuestro país. Pese a que empezó estudiando Derecho, en cuarto lo dejó para dedicarse en cuerpo y alma al cine.

Durante la época de los 70, protagonizó grandes películas como Una chica casi decente o Hay que educar a papá. Pero, a pesar de volcarse en la interpretación, su gran pasión siempre fueron los toros, que consiguió intercalar con su profesión.

Máximo no solo aprovechó el tiempo en lo profesional, sino también en lo personal, con sus conquistas amorosas. Según Julio Iglesias, "era el único, que él conociera, que se había llevado a más mujeres a la cama que él".

Uno de sus primeros grandes amores fue Isabel Pantoja. La joven tenía 18 años cuando comenzaron a salir, después de pedirle permiso a su padre. Sin embargo, Máximo advierte que la tonadillera ha cambiado mucho desde entonces: "A la Pantoja de ahora es que no la conozco". El actor ha desvelado que ahora mismo no guarda ninguna relación con ella, pero recuerda con cariño la relación que tuvieron, que acabó cuando él se prendó de Amparo, su próxima pareja.

Tras su romance con la Pantoja, quien le conquistó definitivamente fue Amparo Muñoz, Miss Universo 1974, aunque confiesa que no le fue fiel del todo. "Yo he sentido amor de verdad con Amparo", señala, "con otras he sentido que me faltaba algo".

Igual que el amor se encendió con rapidez, se apagó con fuerza. Amparo se metió en ambientes destructivos y eligió sus adicciones antes que a él.

Una vida llena de éxitos, amores y pérdidas que hacen de Máximo una leyenda viva. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!