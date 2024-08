Hablamos con él

Mario, el taxista que ha convertido las historias de sus clientes en un reality: "Mantengo la privacidad al máximo"

Este joven de 29 años lleva un año publicando en redes las historias que le cuentan sus clientes, que no saben en ningún momento que están siendo grabados. Esto, sin embargo, no es un problema para el taxista que considera que no tiene que avisar porque distorsiona su voz y edita los vídeos.