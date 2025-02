María Luisa Merlo, sobre su relación con Carlos Larrañaga: "Estuvimos 15 años separándonos y juntándonos"

María Luisa Merlo respira teatro desde que nació en el seno de una familia de actores. Hoy es la matriarca de una de las saga de actores más famosa de España.

Debuta con 17 años y, desde entonces, el espectáculo se convierte en su vida. La valenciana ha participado en series que marcan a varias generaciones e innumerables espectáculos teatrales.

Su familia se ha convertido en el mayor apoyo de María Luisa, que siente especial admiración por su padre. La actriz no puede sentirse más orgullosa de ser una Merlo. "Me hablas de él y me desmayo", confiesa.

Su marido, Carlos Larrañaga, era el otro hombre de su vida. Ambos se conocieron de jóvenes y se enamoraron cuando coincidieron en una película. A partir de entonces comenzó una relación que ella misma define como una "guerra civil".

"Estuvimos 15 años separándonos y juntándonos", asegura. Fue a raíz del divorcio, que comenzaron a llevarse mejor que nunca, ya que tenían una vida en común y sentían mucha admiración el uno por el otro.

Hoy, María Luisa Merlo continúa trabajando y viene a presentar su último proyecto, Mentes Inteligentes, con el que lleva ya 4 años de gira. A sus 83 años, sigue encontrando la motivación para trabajar: "Tengo la mente joven y me siento mejor que a los 60".

La vida de María Luisa se puede contar frente a los focos, pero también existe parte de la actriz que pocos conocen. ¡No te pierdas su entrevista en el video!