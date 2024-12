María José Suárez e Iker Casillas, juntos en portada mañana: ¿la nueva pareja de moda?

María José Suárez está en boca de todos. La modelo saldrá mañana en la portada de Semana junto a Iker Casillas lo que ha desatado todo tipo de comentarios.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con María José Suárez, que, aunque no ha negado los hechos, asegura que no sabe de qué foto se trata. "No sé qué ha salido", señala.

Las fotografías que saldrán mañana no se corresponden con su primer encuentro y, tras la respuesta de María José, se cree que se han visto varias veces.

Según la colaboradora Lorena Vázquez, las fotos se tomaron durante una fiesta "donde se vio la complicidad entre ambos". Sin embargo, su entorno niega que mantengan una relación sentimental. ¿Estarán juntos Iker Casillas y María José Suárez?