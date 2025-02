María José Suárez confiesa que tuvo un trastorno alimenticio: "Estaba en la cima con Miss España, pero era muy infeliz"

La salud mental es un tema cada vez más recurrente en las conversaciones, aunque, para algunos, continúa siendo un tabú. Por ello, algunos famosos, como Manu Tenorio o María José Suárez alzan la voz.

La modelo ha confesado que, durante el año que participó en Miss España, estaba luchando contra un trastorno alimenticio. "Hasta cuando estaba en la cima, era tremendamente infeliz", asegura.

María José Suárez ha desvelado que, durante aquella época, comía a escondidas y sentía que no estaba poniendo límites en su carrera. "No me quejaba y lo pagaba en soledad con la comida", señala.

Cuando empezó a coger peso, la modelo se dio cuenta de que el trastorno se volvió incontrolable. "Tuve que ir a terapia y me lo trataron", termina diciendo. ¡No te pierdas su testimonio en el video de arriba!