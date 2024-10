María José Suárez aclara los rumores de su misterioso acompañante: "Es muy amigo de Escassi también"

María José Suárez visitó el plató hace unas semanas para hablar sobre su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y la decepción amorosa que le supuso su ruptura.

Sin embargo, parecía que la modelo había encontrado un nuevo compañero de aventuras. María José Suárez ha sido fotografiada recientemente con un misterioso hombre en una posible cita, pero ha querido aclararlo todo.

"Me costó hasta reconocerlo", ha asegurado. Según nos ha contado, es un amigo íntimo que también conoce a Escassi. "No hay nada, no me gusta alimentar rumores", ha sentenciado María José.

Pese a que niega que haya una relación con su compañero, ¿encontrará pronto el amor en otro lugar?