María Jesús descubrió con 8 años que su vecina era su madre biológica: "Jugaba con sus hijos sin saber que eran mis hermanos"

María Jesús vivió una infancia feliz en un barrio obrero de Castellón. Sin embargo, con 8 años descubrió que su madre no era quien decía ser.

Siendo una niña le dijeron que la mujer que la dio a luz en realidad era su vecina de abajo. "Ella no vendió a ningún hijo, a pesar de dar a 7 de sus 12 hijos", asegura.

Pese a la confusión que le produjo la noticia, decidió quedarse con el amor de su familia adoptiva y continuar con su vida, pero con el tiempo tuvo una crisis de identidad.

Los apellidos que figuraban en su DNI no eran los de los padres que la criaron, ya que la adopción no se hizo de manera legal. Por eso, luchó para que los cambiaran y, con 30 años, logró tener los apellidos de quien ella considera su verdadera familia.

"Yo no soy adoptada, soy elegida", afirma María Jesús, que no puede estar más orgullosa de crecer en el seno de su familia, pese a que no comparten la misma sangre. ¡No te pierdas su historia en el video!