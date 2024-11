María Ascención entierra a su padre tras encontrarle ella misma: "Nos hemos sentido abandonados"

La DANA se ha convertido en la catástrofe del siglo en nuestro país. Más de 220 personas han fallecido y 23 continúan desaparecidas.

Felipe, el padre de María Ascensión, fue una de las personas desaparecidas, aunque ya se ha confirmado su fallecimiento. Fue su hija, precisamente, quien, tras denunciar en tres ocasiones su desaparición, le encontró.

María Ascensión denuncia que nadie buscaba a su padre y que tuvo que ser ella, junto a su familia y los voluntarios, quien tuvo que recorrerse el pueblo en su busca.

Su hermano sospechaba la zona en la que podía estar su padre y, aunque avisaron a la Guardia Civil, estos dijeron que no iban a meterse con tanto barro, que les avisaran si encontraban el cadáver. "Nos hemos visto completamente abandonados", asegura.

Estuvieron días saliendo a buscar a su padre con bolsas de basura en los zapatos, pero no fue hasta que unos voluntarios contactaron con ellos, que lograron localizar a su padre. "Me prometieron que hasta que no lo encontraran no iban a parar y así fue", advierte María Ascensión.

La familia de María Ascensión se ha sentido sola durante una búsqueda que ha sido incansable. ¿Lograrán concienciar para buscar activamente al resto de los desaparecidos?