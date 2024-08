Mari ve cómo su casa se cae poco a poco por una plaga de termitas: "No me aseguran que no afecte a las vigas"

La Peza, una pequeña localidad de Granada, se está viendo invadida por las termitas. Todo comenzó hace 14 años, cuando una de las casas del municipio fue abandonada y los insectos se instalaron en ella.

Su dueño se ha desentendido y ha provocado una plaga de termitas. Están por todas partes y se reproducen muy rápidamente, por lo que ya hay al menos 14 casas afectadas y dos totalmente en ruina.

Hemos hablado con Mari, una de las vecinas afectadas, que compró la vivienda hace un año y hace apenas dos semanas que empezó a escuchar ruidos y a ver cómo se empezaban a caer trozos de casa.

"El marco de la puerta está podrido", ha dicho, además de que pone el oído y siente a las termitas. Mari solo quiere que limpien las casas que están invadidas para ella poder fumigar porque, de otra manera, no le va a servir de nada.

Sin embargo, lo que más le preocupa es lo que no se ve. "No me aseguran que no hayan afectado a las vigas del techo", ha explicado.

A Lucía, por su parte, se le cayó la casa encima. Lleva diez años fuera de la vivienda, pagando todos los gastos, pero sin vivir en ella por las consecuencias de las termitas.

La versión del alcalde de La Peza

El alcalde de La Peza ha asegurado que la invasión es por la dejadez de los vecinos y que tienen que echarlo abajo todo. El ayuntamiento, ha dicho, no puede fumigar.

"Si se caen las casas no nos podemos hacer responsables, son solares privados", ha dicho, dejando claro que no es competencia municipal sino un problema de vecinos.

