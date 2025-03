Mari Carmen pide perdón a su marido en directo por el trato que le dio su familia: "No supe estar a la altura"

Existen pocos matrimonios que lleven toda la vida juntos. Pepe y Mari Carmen son uno de ellos, ya que llevan casados 35 años.

Ambos han atravesado muy buenos momentos, pero también algunos que no lo fueron tanto. Según nos cuenta Mari Carmen, su familia no le trató bien durante mucho tiempo y aquello les puso muy difíciles las cosas.

Para Mari Carmen, sus padres siempre fueron lo primero y Pepe sabía que, si quería estar con ella, tenía que aguantar. "Aguanté por amor", asegura.

Hoy, Mari Carmen ha querido agradecerle a Pepe su apoyo incondicional y disculparse por no haber estado a la altura. "Me ha puesto siempre por bandera, siempre he sido yo la primera", señala.

