Manu Tenorio aclara la 'cobra' a Nuria Fergó: "No tenía que saludarla porque ya estábamos saludados"

Manu Tenorio y Nuria Fergó tuvieron una relación tras su paso por el programa Operación Triunfo y, pese al final de la misma, parecía que ambos mantenían buena relación. Sin embargo, ambos han vivido un momento de tensión en una alfombra roja.

Los artistas han coincidido en una entrega de premios y Manu Tenorio ha dejado a Nuria con el saludo en la boca. El cantante ni siquiera la ha mirado a la cara y son muchos los que han reparado en este gesto.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ambos, que han querido aclarar lo sucedido. Manu ha asegurado que antes de posar se saludaron e, incluso, le propuso posar juntos. "No tenía que saludarla porque ya estábamos saludados", señala.

Por su parte, Nuria Fergó sostiene que la cara que pone ante el gesto de Manu es de sorpresa, pero no porque no la salude, sino por no haber hablado con la prensa. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!