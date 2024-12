Manolo Sarriá, sobre la polémica de Martes y Trece: "Les conozco bien, no sé por qué están así"

Continúa la guerra entre Millán Salcedo y Josema Yuste. Tras la entrevista de este último en Y ahora Sonsoles, un comentario de Emiliano Suárez ha vuelto a abrir heridas.

"Millán Salcedo es genio y Josema no. Pero eres equilibrado, constante, trabajador, emprendedor, y empresario inteligente. Y eso tiene su mérito y valor. Josema es sincero, tal vez, pero un narciso de libro", señala Emiliano. Sin embargo, repasa las carreras de ambos y continúa diciendo: "Triunfa el listo, pero no el genio".

El comentario no ha pasado desapercibido para Salcedo, que ha contestado tajante: "Josema compra los derechos de una obra que ya tuvo mucho éxito y, un colaborador la reescribe y se la adapta al estilo Martes y Trece y, a funcionar. ¿Quién es más listo...?".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manolo Sarriá, amigo de ambos y parte del dúo Sacapuntas. Según él, todas las parejas, como la suya, tenían sus diferencias, pero se debe tener una relación muy íntima. "Yo terminé con mi compañero porque falleció, pero me costó Dios y ayuda volver", confiesa.

Manolo Sarriá no ha podido posicionarse en cuanto a la polémica de Martes y Trece, ya que asegura que no sabe qué les ha pasado. "Les conozco bien a los dos, no sé por qué están así", señala. ¿Terminará la guerra entre Millán Salcedo y Josema Yuste?