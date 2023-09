Maite Valdelomar estuvo con María Teresa Campos hasta los últimos días: "Se quedó sin ilusión"

Maite Valdelomar ha sido amiga íntima de María Teresa Campos durante más de 20 años, y hasta el final ha estado visitándola dos veces a la semana en casa. Ella, además, pudo ir al hospital a despedirse de la periodista.

La amiga de la comunicadora ha explicado que durante sus visitas, la malagueña de adopción siempre le decía que nadie la había avisado de que iba a recibir a alguien y que no estaba arreglada, por lo que no podía quedarse. "Le daba un beso y me iba", ha dicho.

Gustavo, ante esta situación, le decía que cómo venía de tan lejos para solo dos minutos, pero a ella no le importaba.

Durante estas visitas, Maite ha explicado que veía cómo María Teresa Campos se iba poco a poco. "Estaba perdiendo la ilusión y la fuerza", ha dicho la amiga.

Ella fue a verla por última vez a su casa el jueves previo a fallecer, pero le dijo que tenía que irse porque tenía mucho trabajo.

Las amigas también jugaban juntas a las cartas. "Tenía un perder horroroso", ha explicado.

En 'Y ahora Sonsoles' no hemos recordado a María Teresa Campos solo con Maite Valdelomar, sino también con otros amigos que han querido homenajear a la periodista.

Entre ellos, Josemi Rodríguez-Sieiro, que recordó su última conversación con su íntima amiga, o Luis del Olmo, que le envió un mensaje muy emotivo a la comunicadora.