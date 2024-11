Maite busca a su hermana y su sobrino de 4 años: "No tenemos la maquinaria necesaria"

La DANA se convierte en una de las mayores catástrofes de los últimos tiempos en nuestro país. Ya son más de 200 los fallecidos en la riada, pero todavía se buscan casi un centenar de desaparecidos.

Maite aún no sabe nada de su hermana Raquel y su sobrino de 4 años. Esta fue a buscar a su hijo al colegio junto a su marido Jorge, que ha aparecido muerto tras las fuertes lluvias.

"No tenemos la maquinaria necesaria", denuncia. Según nos cuenta, intentaron hacer una batida con voluntarios, pero no les dejaron: "No tenemos la ayuda que necesitamos".

Como ella, casi un centenar de familias buscan a personas desaparecidas, agarrándose a un hilo de esperanza que, pese al paso de los días, no desaparece.