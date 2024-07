Magdalena, una sonrisa ante las adversidades, recibe una sorpresa: "No canto desde que murió mi hijo"

Magdalena tiene 76 años y desde los comienzos, fue una vida muy complicada. Su hermana fallece con 10 años y su madre no estaba presente cuando murió por tétanos.

"Mi madre me culpó de la muerte de mi hermana" le ha confesado en directo a Sonsoles Ónega, de quien se declara muy fan: "Puse al psicólogo: mi madre no me quiere".

Todavía le quedaba otro hermano que también fallece, pero cerca de los 60 años, en febrero de 2024, por un infarto.

Crece bajo la mirada de una madre que nunca le ha dado el cariño que a gritos pedía. Su padre la ha querido mucho, hasta tal punto que se convierte en su defensa.

El paso del tiempo llega y sus padres terminan falleciendo los dos y Magdalena pasa el tiempo con su tía, la que más la cuidaba y con quién estuvo viviendo hasta los más de 80 años que murió por vejez.

Con tan solo 13 años conoce al amor de su vida con el que termina casándose a los 16. Tras la boda, Magdalena deja de trabajar y se van a vivir a casa de los padres de él.

Una vida compartida donde Magdalena ha estado en casa criando a los hijos, sin tener algún reconocimiento a todo lo que ha hecho.

Su marido fallece hace seis años por tumor en el pulmón, y se refugia en el cariño de los cinco hijos que le quedan.

Ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos su historia, aunque antes ha sido víctima de una sorpresa por parte del programa y de su hija quien ha querido que su madre fuera reina por un día.

Su hija, que también le ha acompañado en plató, nos ha contado que su madre siempre se ha sacrificado por todos ellos, jamás ha mirado por ella y siempre ha pensado en los demás.

