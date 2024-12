La madre de Carlos Marín estalla contra Yola Berrocal: "La desgracia de mi hijo fue conocer a Geraldine"

Tres años después del fallecimiento de Carlos Marín, barítono de Il Divo, la guerra entre su familia y el resto de integrantes del grupo continúa. Magdalena, la madre de Carlos, asegura que estos le dejaron solo durante sus últimos días.

Geraldine Larrosa, también conocida como Innocence, es la exmujer de Carlos y no ha dudado en pronunciarse. En una entrevista con nuestra colaboradora Beatriz Cortázar, aseguró que Magdalena está en contra del grupo y de ella y que lo que cuenta no es cierto.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Yola Berrocal, íntima amiga de Carlos Marín y representante de Geraldine. Según nos cuenta, esta siempre trató muy bien a Magdalena: "Tenían una relación increíble, no entendemos qué está pasando".

Yola advierte que, pese a la buena relación que mantenía con Magdalena, todo se torció cuando intentaron echarla de su empresa y quitarle el nombre. "Ella nunca quiso denunciarla, siempre intentó hablarlo, pero ellas no quisieron", señala.

"El desencuentro entre Geraldine y la familia es por Rosa, la hermana de Carlos", asegura Yola Berrocal. Sin embargo, la versión de Yola se ha visto interrumpida en pleno directo por Magdalena, la madre de Carlos, que ha querido desmentir sus palabras.

Según la madre de Carlos, ha tenido que darle dinero a Innocence después de que su empresa se arruinase. "Me he arruinado, lo poquito que tenía lo he usado para arreglar la lápida y ella ni siquiera ha ido", dice Magdalena.

La madre de Carlos ha estallado contra Geraldine, que asegura que la denunció dos veces, pese a que no se quedó con nada de la herencia, tan solo con las deudas. "La desgracia de mi hijo fue conocerla", advierte. ¿Terminará algún día la guerra de la familia de Carlos Marín?