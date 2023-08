Huye del terremoto mediático

Luis Rubiales no dimite como presidente de la RFEF: analizamos su decisión, sus gestos y las reacciones

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la federación ha dejado claro que no va a dejar su cargo porque, según él, no tiene motivos para hacerlo. Analizamos las reacciones a su decisión y cuál será el futuro del presidente ahora que no ha dimitido.