Las listas de espera condenan a Marieli a estar enferma: "Estoy viva porque Dios quiere"

En España hay ahora mismo más de 800.000 personas esperando a que les operen en hospitales públicos. Los últimos datos son los peores desde que hay registros y, de media, van a tener que esperar más de 4 meses para que les operen.

Marieli es una de las afectadas de las largas listas de espera. A sus 82 años, sufre de hidrocefalia, lo que le provoca mareos y caídas que, con su edad, pueden ser fatales. Sin embargo, lleva más de un año esperando a que la operen y acaban de retrasarle la cita de nuevo.

"No me han dado ninguna explicación", ha advertido Marieli. La mujer ha sufrido varias caídas y asegura que ya no sale a la calle por miedo a que vuelva a ocurrir.

Según nos cuenta, lo único que le dicen es que no hay médicos anestesistas disponibles. ¿Conseguirá que la operen a tiempo?