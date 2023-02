Kate Middleton, el príncipe Guillermo y Rose Hanbury: este supuesto trío amoroso pone en alerta al Reino Unido

Si algo ha marcado el final de 2022 y el comienzo el 2023 son las infidelidades. No hemos superado una, y ya está apareciendo otra. Esta vez ha sido en una pareja que traspasa fronteras y que ha hecho saltar las alarmas en Reino Unido. Por el momento no hay nada confirmado pero la prensa británica no ha dudado en hacerse eco de la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo a Kate Middleton.

Según han señalado algunos medios ingleses, el príncipe puede haber pasado el día de San Valentín junto a su amante. Esta figura la encarna Rose Hanbury, una de las mejores amigas de Kate y con quién ya se le relación en año 2019.

Recordemos que fue en una época donde Kate se encontraba embarazada de su tercer hijo. Rose Hanbury es una ex modelo, marquesa, al estar actualmente casada con un marqués con quien comparte tres hijos.

Por si fuera poco, Rose ha sido dama de honor en la boda de la reina Isabel II. Medios ingleses parecen confirman que ambos se llevan viendo durante varios años y que, pasaron el día de San Valentín juntos. Fecha en la que supuestamente le ha regalado un collar de perlas.

La cosa no acaba ahí; si no que la prensa inglesa se atreve a afirmar que el príncipe Guillermo estaría planteándose el divorcio. Si esto ocurriera y todo se confirmase, la historia se repetiría ya que en 1992 Reino Unido alucinó cuando la Casa Real anunciaba la separación entre Carlos y Diana. Una separación que culminó después de cuatro años con el divorcio oficial.

A pesar de todo ello, la pareja ha querido mantenerse ajena a los rumores y aparecer juntos en los premios BAFTA. Una cita donde Kate lucía de manera espectacular. Aparecieron con el mismo brillo en los ojos de siempre y se mostraron muy cariñosos hasta el punto de que Kate le dio una palmadita en el trasero.

Estaremos pendientes por si llega o no la ruptura de una de las parejas más queridas mundialmente.