Karina se solidariza con los afectados por la DANA: "Por Valencia, volvería a subirme al escenario"

La tragedia continúa en Valencia, dejando imágenes de vecinos desolados y voluntarios agotados. Un trabajo que parece no tener final y que nos deja ante la pregunta más repetida: ¿volverá la normalidad?

Varios rostros famosos se unen a la ola de solidaridad. Karina, por ejemplo, tiene familia en Valencia que ha vivido la DANA de cerca, por lo que no puede ni imaginarse el dolor del pueblo.

"He donado productos de limpieza", nos cuenta, "he hecho lo que he podido". Además, aunque había decidido dejar los escenarios, ha dicho rotunda: "Por Valencia me subiría".

La cantante advierte que no está en su mejor momento de salud, pero está dispuesta a aportar lo que haga falta en los medios de comunicación o conciertos solidarios: "Iría con mi bastón, pero iría". ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!