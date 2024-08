José Antonio Mateo Berenguer, desaparecido a los 65 años tras salir a hacer senderismo en El Ejido

José Antonio Mateo Berenguer, de 65 años y natural de Santa María del Águila (El Ejido) desapareció hace 5 días. Su familia dio la voz de alarma al no conseguir localizarlo. "Hablé con él el viernes pasado, pero el martes no me contestaba y me preocupé", han asegurado.

La búsqueda llevó a los investigadores hasta la sierra, lugar donde solía acudir habitualmente para hacer senderismo. Era usual que lo hiciese solo, pero ese día no volvió.

Desde entonces lo buscan sin descanso. Su vehículo fue localizado en la Rambla del Águila, aparcado a los pies de Sierra de Gádor, y los investigadores creen que puede llevar dos días en el lugar.

Hemos hablado con Alfonso, hermano del desaparecido, que nos ha contado que todo apunta a que ese día salió a hacer senderismo como cada día, y que le ha pasado algo durante la ruta.

"La casa estaba bien e incluso había comida hecha para cuando volviese", ha dicho. Ahora los investigadores están viendo también qué dicen los vecinos para continuar con la búsqueda.

Una de las opciones que se están barajando es que haya tenido un accidente, ha explicado Carlos Quílez, pero de momento las batidas no están dando resultados.

