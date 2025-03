La insólita vida laboral de Adrià con 22 años: "He tenido nueve trabajos en tres años"

A sus 22 años, Adrià lucha cada día por encontrar un trabajo que le guste. Tanto es así, que ha probado nueve diferentes en tres años.

Este comenzó ayudando a sus primos en el mercadillo cuando dejó los estudios. "Me levantaba muy pronto, pero me encantó, me ayudó a tener una responsabilidad", nos cuenta.

Entre sus últimos trabajos encontramos el de comercial para una empresa telefónica en el que estuvo una semana o en un parque infantil en el que duró un mes porque no le gustaba. "Se me peleaban los padres", señala.

El único trabajo que realmente disfrutó fue el de dependiente en una tienda de chuches. Sin embargo, lo dejó cuando la misma empresa le mandó a hacer una sustitución y vio que su tarea consistía en cargar palets.

Adrià cree ser un trabajador exigente y ha decidido apostar por sí mismo esta vez: ahora compagina el ser monitor de comedor y cuidador de niños. ¿Conseguirá demostrarle al mundo que puede mantener un trabajo? ¿Será este el empleo de sus sueños?