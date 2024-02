Una infidelidad, el motivo real de la ruptura entre Mery Jim y Jacobo Ostos: los mensajes que lo demuestran

Jacobo Ostos y Mery Jim han roto su relación después de cinco meses y planes de boda. La joven visitó el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ y aseguró que el motivo era que el DJ quería mantener una relación abierta y ella no, pero esta no es la verdadera razón por la que la influencer ha decidido romper.

Isabel González ha contado en exclusiva que el verdadero motivo es que Jacobo Ostos ha sido infiel a Mery y que varias chicas le escribieron a la joven para decirle que se habían acostado con él. Algo que, además, la periodista ha confirmado con la propia Mery.

La colaboradora ha dejado claro, como dijo la influencer, que no fue a la semana de empezar la relación que supo que el DJ quería mantener una relación abierta, sino más adelante. Además, ha confirmado que esta no es la primera crisis por la que pasa la relación.

Paloma García Pelayo, además, ha hablado con Jacobo Ostos y le ha asegurado que ha hablado con su ya expareja, concretamente el día que visitó el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. El DJ ha dicho que la ve muy bien, pero está de bajón porque está enamorado de ella.

Eso sí, ha negado haberle sido infiel e incluso ha asegurado que estaba con Mery cuando recibió esos mensajes.

Los mensajes que recibió Mery Jim

En estos mensajes, alguien escribe a Mery Jim diciéndole que le da rabia que un hombre se salga con la suya y se vaya de rositas. "No sé si tú esto ya lo sabes, pero el sábado de madrugada tu novio Jacobo se folló a mi amiga en un motel por horas", le dijo.

Además, le advirtió de que saliese de esa relación o no será feliz. "No podemos esperar lealtad de tíos que no conocen esa palabra", le dice.

Sin embargo, este no fue el único intento de Jacobo y que él contaba que eso lo hacía porque Mery no separaba el sexo del amor, con el objetivo de justificarse. "Es increíble el discurso narcisista para no dejar de ser infiel", asegura.

Las chicas y el entorno, no obstante, no quieren decir nada por no delatar a Jacobo, dice el mensaje. "Pero que fue un trío", confirma.

Mery Jim reconoce que recibió mensajes de chicas alertando la infidelidad de Jacobo Ostos

Mery Jim ha confesado que es cierto que recibió los mensajes de las chicas pero que no las creyó en ningún momento, e incluso que lo habló con Jacobo Ostos y él se lo negó.

Por ese motivo, no le dio más importancia. Eso sí, ha dejado claro que no retomaría la relación con Jacobo Ostos.