Inés, engañada por su exmarido a los seis meses de embarazo: "Me enteré de que estaba con tres más"

Inés se enamoró perdidamente del hombre con el que se casó al año de conocerse. Al poco, se quedó embarazada y a los seis meses de gestación, comenzó su pesadilla.

Su marido comenzó a cambiar de actitud. De llegar pronto a casa, el hombre comenzó a tardar más y a hablar mucho de una compañera de trabajo. "Por vergüenza no hablé con nadie", ha señalado.

Los episodios extraños se alargaron y las sospechas de Inés comenzaron a crecer. A los 8 meses, todo estalló cuando su marido se dejó el móvil en casa cuando iba a ver a su amante en bicicleta durante unas vacaciones.

"Él me dijo que no tenía derecho a mirar su móvil", nos ha contado Inés. Fue entonces cuando su marido confesó que no la quería desde hace tiempo, pero negó haberle sido infiel: "A día de hoy tiene dos hijos con ella".

Lo que para Inés comenzó siendo un cuento de hadas, terminó en una auténtica decepción, descubriendo que su marido llegó a estar con tres mujeres más. ¡No te pierdas su historia en el video de arriba!