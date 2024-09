La importante reivindicación de Alicia sobre las tallas grandes: "El factor de la familia hace mucho daño"

Alicia Miller es modelo curvy, publicista y activista del 'body positive'. Mide casi 1,80 metros y pesa 110 kilos, pero deja claro que las medidas no importan y que no le hacen perder valor.

"Estoy feliz, sana, me quieren y me quiero", ha asegurado. Pese a que advierte que ha sufrido en el colegio y por comentarios que le hacía su familia, ha aprendido a quererse a sí misma. "No me gustaría estar más delgada", ha afirmado.

La joven ha insistido en la necesidad de educar a las familias en el daño que pueden hacer ciertos comentarios. Alicia, incluso, ha contado cómo su tía hizo referencia a su peso en el funeral de su padre.

En Y ahora Sonsoles damos voz a al movimiento body positive y al respeto de todos los cuerpos. La visita de la influencer Teresa López también reivindicó la lucha contra la gordofobia en el programa.