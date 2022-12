Le impiden cambiar su nombre a la forma asturiana: "Entiendo que la razón se basa en prejuicios lingüísticos"

Nada más nacer todos recibimos un nombre, y es lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien. Se convierte en nuestra seña de identidad.

Y es que en las últimas décadas las peticiones de cambio de nombre se han duplicado, peor a día de hoy hay quien todavía sigue luchando por conseguirlo, sin éxito.

Para mucha gente esta denominación es de por vida, pero para otros, como Francisco, no es así y prefieren que se le llame por un nombre con el que sí se identifican, en este caso: Xicu, su nombre en asturiano.

Sin embargo, aunque los nombres se pueden cambiar si hay una causa que lo justifique, a él no le han dejado. Xicu se queja de que, a pesar de que ha demostrado que, desde hace décadas, en los documentos no oficiales siempre se le llama así, no le han dejado cambiar legalmente su nombre.

Aseguran que es un nombre que no está registrado, aunque se trata de un nombre asturiano y hay unas 30 personas registradas que se llaman así.

Ha contado que en el proceso para conseguir el cambio le pidieron testigos y, aunque ha sido Xicu de toda la vida y así lo pone en su orla, por ejemplo, no le dejan.

"La razón que entiendo es que se basan fundamentalmente en prejuicios lingüísticos", ha dicho. Un prejuicio que se llevó al juzgado, y el fiscal no le autoriza para cambiarse de nombre porque entienden que no está debidamente justificado.