Las imágenes del tenso encuentro entre Colate y la familia de Paulina Rubio

Paulina Rubio y Colate viven uno de los momentos más complicados en plena batalla legal por la custodia de su hijo de 13 años. Desde que se separaron en 2012, su relación ha estado llena de disputas, sobre todo desde que el niño se ha instalado en Madrid con su padre.

El empresario ha protagonizado un momento muy tenso antes de que Paulina recogiese al pequeño. Colate se despide del niño, pero esta no aparece por ningún sitio. En su lugar, es el hermano de la cantante, Enrique Rubio, quien sale del coche para llevarse al menor.

Indignado, Colate pregunta por qué no viene la madre, cumpliendo con lo establecido. El empresario no entiende que Paulina ni siquiera le ha dicho que no va a ir ella personalmente y se lleva las manos a la cabeza.

La conversación continúa cada vez más acalorada, mientras el hermano de Paulina Rubio habla por teléfono. Sin embargo, parecen no llegar a ningún acuerdo y Colate termina subiéndose al coche junto a su hijo. ¿Avivará esto la tensión entre la expareja?