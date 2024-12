El hijo de María, en tratamiento por su adicción al móvil: "Hasta para ducharse se pone videos"

El hijo de María siempre estuvo muy enganchado al móvil, pero a raíz de la pandemia, su adicción se agravó. Los conflictos con su padre hicieron que, con 12 años, se refugiara en las pantallas.

Cuando María intentaba quitarle el móvil, este se volvía agresivo, pegando puñetazos a las paredes y rompiendo cosas. "Solo le pedía que saliera al balcón media hora para que le diera el sol", señala.

María temía que se hiciera daño a sí mismo, por lo que decidió pedir ayuda, pero nadie la tomó enserio. Los médicos no le permitían ingresar en la unidad de adicciones porque decían que eso no era una adicción y los padres en el colegio decían que era una exagerada. "Yo no puedo creer que solo mi hijo tenga este problema", asegura María.

Por fin, su hijo ha logrado empezar a tratarse con un psicólogo experto de Save The Children, aunque asegura que llegar hasta ahí no ha sido nada fácil.