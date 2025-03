La hija de Martín Pareja-Obregón le denuncia por impagos: "Este tío hace de todo para no pagar"

Continúa la batalla entre Martín Pareja-Obregón y su hija Alejandra. Después de ser condenado por abandono familiar, el diestro parecía dispuesto a denunciar a su hija por las declaraciones que hizo sobre él, pero ahora es Alejandra quien contraataca.

La joven de 19 años asegura que ha recurrido de nuevo a la justicia para denunciar a Martín Pareja-Obregón. Una demanda interpuesta al diestro el pasado día 13 de marzo a las 13:53 en Sevilla. En ella, la hija del torero reclama que Martin Pareja Obregón no realiza los pagos correspondientes desde marzo del pasado año.

"A mí me corresponde que él me pase la manutención hasta los 23", señala Alejandra. Según nos cuenta, el abogado les recomienda que, al cumplirse un año de impagos, demanden al torero para hacer presión: "Este tío hace de todo para no pagar".

La hija de Judith Rey tiene claro que va a seguir luchando hasta que Martin Pareja Obregón cumpla sus obligaciones paternales. "Se denuncia, se vuelve a denunciar y se vuelve a denunciar", sentencia.