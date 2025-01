"Hice lo que tenía que hacer": Christian Gálvez, sobre su divorcio con Almudena Cid

La gimnasta Almudena Cid y el presentador de televisión Christian Gálvez parecían la pareja perfecta. Estuvieron juntos 15 años, hasta que el 2021 decidieron divorciarse.

Hasta ahora, Christian no se había pronunciado acerca de los motivos de la ruptura. "Mi propósito en la vida era ser padre", señala, "no pude ser padre y yo quería serlo".

El presentador consigue cumplir su sueño poco más de un año después de su divorcio, con la periodista Patricia Pardo. "Yo hice lo que tenía que hacer y era pensar en mí", asegura Cristian.

Aunque admite que cometió errores durante su separación, Cristian Gálvez no se arrepiente de su decisión y termina diciendo: "Si he hecho las cosas bien en mi vida, Dios me ha premiado con la mujer que tengo y, si las he hecho mal, Dios me ha perdonado y me ha premiado con la mujer que tengo".