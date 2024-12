“No hay que complicarse la vida cuando llega la Navidad”: las apuestas de Karlos Arguiñano para triunfar en estas fechas

Llegan las Navidades y, con ellas, los quebraderos de cabeza alrededor del menú. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Karlos Arguiñano, que nos ha dado algunas ideas sencillas y con las que triunfar seguro.

"Ensaladilla rusa nunca falta en mi casa en las navidades en mi casa", señala. Un clásico entrante que da paso al plato de cuchara que Arguiñano pone en su mesa: un buen caldo de gallina.

Cuando llega la hora del plato principal, Karlos no tiene dudas acerca de la carne con la que conquistar a sus comensales: "Suelo criar capones en casa, son pollos gigantes que tienen una carne extraordinaria".

Para los que prefieran pescado, Arguiñano también tiene la clave para que acertar sea compatible con ahorrar. "Si lo ves muy caro, un mes y medio antes vas a la pescadería, lo compras y dos días antes lo sacas", advierte el cocinero.

Y no hay reunión gastronómica que se precie estos días sin la presencia de los dulces por excelencia de la Navidad, y la casa de Arguiñano no es ninguna excepción. En su mesa no faltan los turrones y los mazapanes. ¡No te pierdas todas sus ideas en el video de arriba!