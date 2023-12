Hallan el cuerpo sin vida del autor de los disparos a un joven de 25 años en León: "Se le cruzaron los cables"

Eran las once de la mañana en Posada del Bierzo (León), una localidad de alrededor de 30 habitantes, cuando la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de Diego, que estaba en su coche y presentaba una herida por arma de fuego. 24 horas antes había matado presuntamente a otro hombre.

Los hechos comenzaron la noche de antes en un bar donde Raquel, la hija de Diego, trabaja como camarera y atiende a un grupo de chicos. Según testigos, uno de ellos, de 25 años, comenzó a increparla y Diego intervino y comenzó una discusión.

El hombre volvió a su casa y después se dirige a la plaza del pueblo armado con una escopeta de caza. Allí se encontró con el chico y le propinó dos disparos en el pecho. Posteriormente se montó en su coche y huyó.

Los amigos del chico llevaron al joven herido al hospital, pero falleció poco después. Fue entonces cuando la Guardia Civil comenzó un operativo de búsqueda, peinando durante toda la mañana la zona hasta que han encontrado a Diego en un camino a las afueras.

Los vecinos están en shock porque tanto Diego como la víctima eran conocidos, y no se pueden explicar qué pasó por su cabeza para disparar contra el joven. Con una de ellas hemos hablado en 'Y ahora Sonsoles', y cree que se le cruzaron los cables, pero que no hubo ninguna discusión.

Además, es una zona en la que nunca pasa nada y esta vecina no sabe si había algún conflicto previo, pero no cree que lo hubiera. "No entiendo nada", ha dicho.

Ella no escuchó los disparos porque vive más lejos, pero otros vecinos aseguran que en la plaza del pueblo sí se escucharon. Cuando ha conocido la noticia, solo ha podido hacer que llorar, ha dicho, ya que no se entiende lo que ha pasado.